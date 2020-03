Schutzschirm-Insolvenz Wer Esprit jetzt durch die Krise manövriert

Biner Bähr steuerte jüngst den Backkonzern Kronenbrot durch das Insolvenzverfahren. Er ist zudem Insolvenzverwalter des Energie- und Telekommunikationsanbieters TelDaFax und der Warenhauskette Hertie.



Bei Esprit stehen Specovius wie Bähr nun vor der Herausforderung, das virusbedingt nahezu eingestellte Geschäft rasch stabilisieren zu müssen. Die staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus hatten zu massiven Umsatzeinbußen geführt. Nun soll in den kommenden Wochen ein Restrukturierungsplan für das Unternehmen erarbeitet werden. Unter anderem dürften die langfristigen Mietverträge der Esprit-Stores neu strukturiert werden. Inwieweit Kurzarbeitergeld oder Insolvenzgeld für die Beschäftigten zum Tragen kommen, werde derzeit geprüft, sagte Bähr.



Der Esprit-Konzern, der den größten Teil seines Geschäfts in Europa erwirtschaftet, war bereits vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie in Europa in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten. So war der Umsatz im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2019/2020 (Stichtag 31.12.) um rund 15 Prozent auf 680 Millionen Euro zurückgegangen. Vor Steuern musste das Unternehmen einen Verlust in Höhe von 39 Millionen Euro verbuchen.