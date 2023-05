Schwarz Gruppe Das Lidl-Imperium schraubt den Umsatz in die Höhe

So integrierte Kaufland zahlreiche Real-Märkte in das Filialnetz. Auch dadurch stieg der Umsatz der SB-Warenhäuser auf 31,8 Milliarden Euro, ein Plus von 16,1 Prozent. Die Umweltsparte PreZero erhöhte unter anderem durch frühere Zukäufe, die nun in der Bilanz berücksichtigt wurden, ihren Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 1,8 Milliarden Euro (84,7 Prozent) auf 3,9 Milliarden Euro. Und die produzierenden Unternehmen der Schwarz Gruppe lieferten Waren im Wert von rund 3,4 Milliarden Euro zu internen Verrechnungspreisen an Lidl und Kaufland. Dies entspricht einer Steigerung von 29,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Darin enthalten sind auch die Warenumsätze einer im Oktober 2022 erworbenen Teigwarenfabrik sowie der neu aufgebauten Kaffeefabrik.