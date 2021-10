Schwarz-Gruppe Der neue „Mr. Lidl“ fängt im Dezember an

Durch Chrzanowskis Wechsel an die Konzernspitze ist bei Lidl wiederum der Weg für Kenneth McGrath frei. Er wird dort am 1. Dezember Chrzanowskis Job als Vorstandsvorsitzender des Discounters übernehmen. „Der internationale Handelsexperte und Manager mit langjähriger Erfahrung wurde in den vergangenen Wochen intensiv von Gerd Chrzanowski auf seine künftigen Aufgaben vorbereitet“, teilt das Unternehmen mit. So hatte McGrath zuletzt den US-Discounter Save-A-Lot geführt.