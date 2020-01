Schwarz-Gruppe Lidl-Mutter will mehr Eis selbst herstellen - Übernahme in NRW

Im selben Kreis nahe der Grenze von Nordrhein-Westfalen zu den Niederlanden produziert die Schwarz Gruppe bereits in einem Werk seit 2017 Eiscreme. Die in Übach-Palenberg von 340 Mitarbeitern „in einem der größten und modernsten Werke in Europa“ hergestellten Eisprodukte seien in den rund 11.800 Lidl-Filialen in ganz Europa zu finden.