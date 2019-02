Schweizer Online-Handel Wie sich Amazon an den Eidgenossen die Zähne ausbeißt

Die Schweizer Kunden wie Lanz haben nicht selten deswegen ein Postfach beispielsweise in Weil am Rhein oder beauftragen einen Dienstleister damit, die bei internationalen Versendern bestellten Waren bis vor die Tür zu bringen. Es hat sich eine in Europa einzigartige Dienstleistungsindustrie mit Unternehmen wie „meineinkauf.ch“ entwickelt, in dem „durch Zoll(formalitäts)hürden geschützten Markt“, wie ihn in die Credit Suisse in ihrem Retail Report bezeichnet.