Schweizer Online-Handel Wie sich Amazon an den Eidgenossen die Zähne ausbeißt

Alexandra Scherrer von der Beratung Carpathia sagt: „Aus unserer Sicht ist es nicht erstaunlich, dass Amazon in der Schweiz weniger dominant ist als beispielsweise in Deutschland oder Österreich.“ Das bleibt auch so, obwohl der Umsatz im E-Commerce von Amazon in der Schweiz der größte aller Händler ist. Laut einer Untersuchung von Statista und dem Kölner EHI Retail Institute, machte amazon.de 2017 einen Umsatz von 431 Millionen Franken - und führte damit das Ranking an. Die Schweizer Verbraucher hätten, so Scherrer, seit jeher einen Teil der angebotenen Waren von Amazons Webseiten in Frankreich oder Italien bestellt. Allerdings erschwerte seit jeher die Zollabfertigung eine rasche Auslieferung.