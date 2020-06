SCP Group: Neuer Real-Eigner sieht rund 30 Filialen vor dem Aus

Metro hatte Mitte Februar den Verkauf von Real an SCP bekanntgegeben. Nun wurde die Transaktion endgültig in trockene Tücher gebracht. Mit dem Abschluss starte die SCP Group über ihre Tochtergesellschaft SCP Retail Investments die Steuerung aller Real-Geschäftsbereiche, erklärte der Investor. Gemeinsam mit ihrem Partner, der x+bricks Group, werde sie „die Neupositionierung des Immobilienportfolios betreuen“. Rund 80 Real-Immobilien gehen ebenfalls an den Investor.