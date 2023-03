Sechs Monate nach der Übernahme Schuhhändler Reno ist insolvent

Erst vor wenigen Monaten waren das Reno-Filialgeschäft und der Onlineshop von der Osnabrücker Schuhhandelsgruppe HR Group an einen neuen Eigentümer übertragen worden. „Bei der Transaktion der Reno Schuhcentrum GmbH mit ihren jeweiligen Tochtergesellschaften in Deutschland, Österreich und der Schweiz wurden alle Reno-Standorte in diesen Ländern sowie der Reno-Onlineshop an den Einzelhandelsspezialisten cm.sports GmbH sowie seinen Kooperationspartner GA Europe verkauft“, hieß es dazu Ende September in einer Pressemitteilung.



Lesen Sie auch: Reno wechselt den Besitzer