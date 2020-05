Secondhand-Handel auf Rekordniveau Kehrwochen im Homeoffice

So verzeichnet der Online-Kleinanzeigenmarkt von Ebay derzeit „ein rapides Wachstum“, wie das Unternehmen mitteilt. Mit Beginn der Corona-Maßnahmen am 16. März sei die Zahl der neuen Anzeigen zwar zunächst auf 500.000 gesunken. Doch bereits am 23. März erreichte die Anzahl der Anzeigen wieder das Vorjahresniveau. Seitdem geht es weiter aufwärts. Mehr als 1,3 Millionen neue Anzeigen wurden allein am Ostermontag eingestellt. In der Woche nach Ostern veröffentlichten die Nutzer nach Angaben des Unternehmens insgesamt 7,2 Millionen neue Inserate auf Ebay Kleinanzeigen. Der bisherige Höhepunkt wurde am 1. Mai mit rund 1,5 Millionen neue Anzeigen erreicht.