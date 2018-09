Seefahrt Forscher fordern strenge Abgaskontrollen von Schiffen

RostockDie Schifffahrt ist einer der Hauptverursacher der weltweiten Luftverschmutzung. Verbesserungen aber scheitern an relativ großzügigen Gesetzen, schlechten Kontrollen und Widerständen der Reedereien. Forscher fordern nun auf der 5. Großmotorentagung, die am Donnerstag in Rostock beginnt, strengere Abgaskontrollen der EU für Schiffe in ihrem Hoheitsgebiet.