Seefahrt: Maersk und Hapag-Lloyd setzen nach Angriffen Fahrten durchs Rote Meer aus

Maersk hatte am Donnerstag bekanntgegeben, dass die „Maersk Gibraltar“ auf der Fahrt von Oman nach Saudi-Arabien Ziel eines Raketenangriffs geworden sei. Besatzung und Schiff seien sicher. Die USA meldeten am Freitag dann Angriffe auf zwei Schiffe in der Meeresstraße von Bab al-Mandab. Diese liegt zwischen der afrikanischen Ostküste und der arabischen Halbinsel und verbindet das Rote Meer mit dem Golf von Aden.