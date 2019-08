Segway-Ninebot: Elektroroller sollen bald selbst zur Ladestation fahren können

Peking, Hongkong Der Elektroroller-Hersteller Segway-Ninebot Group will Elektroroller anbieten, die nach ihrem Gebrauch selbstständig Ladestationen ansteuern können. Das neue Modell könnte für Fahrdienste wie Uber oder Lyft interessant werden, die Flotten von Mietrollern in Metropolen anbieten, sagte Ninebot-Chef Gao Lufeng am Freitag in Peking. Denn die neuen E-Scooter müssten nicht mehr kostspielig einzeln eingesammelt werden. Tests der neuen Fahrzeuge auf freier Strecke sollen im September beginnen. Anfang 2020 sollen sie dann vermarktet werden.