„Sehr zuversichtlich für mittelfristige Zukunft“ Lockdowns? Lieferprobleme? Bei Puma laufen die Geschäfte trotzdem

Am stärksten entwickelte sich im ersten Quartal das Geschäft in Nordamerika mit einem währungsbereinigten Umsatzplus von 38,5 Prozent, Asien kam auf ein Plus von 28,8 Prozent, in Europa waren es immerhin 14 Prozent.



