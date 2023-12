Sekt, Champagner, Schaumwein Diese fünf Grafiken zeigen die Champagner-Laune weltweit

Ein Schaden für die Produzenten muss das nicht sein. 2022 überstieg ihr Umsatz erstmals sechs Milliarden Euro. Während der Kilo-Ertrag Trauben pro Hektar vom Branchenverband reglementiert wird, stieg mit den Jahren der Absatz in Ländern, wo pro Flasche deutlich höhere Preise erzielt werden können als in Frankreich. 2023 stiegen die Preise zwar auf allen Märkten um durchschnittlich zehn Prozent. In Frankreich mussten Verbraucher allerdings nur 6,7 Prozent mehr bezahlen, in der EU wurde Champagner um 9,3 Prozent teurer und in allen anderen Ländern um durchschnittlich 12,3 Prozent. Ein Vergleich zwischen der Absatzmenge und dem erzielten Umsatz zeigt: Außerhalb Frankreichs lässt sich besser Geld verdienen.