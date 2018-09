Selbstfahrende Züge Französische Bahn und Industrie entwickeln autonome Züge

ParisDer staatliche französische Bahnbetreiber SNCF will mit großen Partnern aus der Industrie autonome Züge auf die Schiene bringen. Bis 2023 sollen Prototypen für Regional- und Frachtzüge entwickelt werden, die ohne Lokführer fahren können. „Das ist ganz klar die Zukunft des Zugs“, sagte SNCF-Chef Guillaume Pepy am Mittwoch in Paris.