Selbstgemachtes Handelsportal Dawanda ist offline

Dem „Tagesspiegel“ (Donnerstag) sagte Helming: „Ich denke wir hätten früher verkaufen können, sollen und müssen.“ Den richtigen Zeitpunkt dafür habe sie verpasst, und nun sei es für einen „klassischen Unternehmensverkauf“ zu spät. So sei es zu der Vereinbarung mit Etsy gekommen. Ob diese vorsieht, dass Etsy für die Übernahme der Verkäufer Geld an Dawanda zahlt, wollte eine Etsy-Sprecherin auf dpa-Anfrage nicht sagen. Helming sagte dem „Tagessiegel“: „In gewisser Weise ja. Ich kann aber zu den Summen nichts sagen.“

Dawanda war ein Portal für Menschen aus der „Do-it-yourself“-Szene, die mit ihren Produkten Geld verdienen wollten. Über die Zeit hatten sich rund sieben Millionen Mitglieder registriert. Sie sollen ihre Nutzerprofile noch bis Ende Oktober einsehen können. Bis Ende des Jahres soll Dawanda auch noch per E-Mail erreichbar sein.