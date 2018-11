Selfies, Champagner und Instagram-Stars So will Sephora den Beauty-Markt erobern

Rund 650 Quadratmeter in bester Lage hat die Kette hier in ihr schwarz-weiß-rotes Ladendesign getaucht. Noch bevor die ersten Kunden hereinströmen, ist der Laden voll. Im Hintergrund wummert Musik. TV-Teams filmen, Sephora-Mitarbeiterinnen tragen Mini-Windbeutel mit Frischkäse und rot-gefärbtes Popcorn hin und her, während junge Medienschaffende an der Champagnerbar stehen, wo die LVMH-Hausmarke Moët & Chandon ausgeschenkt wird. Alle scheinen Stunden mit dem Styling ihrer Augenbauen verbracht zu haben. Alle halten ihre Smartphones bereit, um Selfies zu schießen. Etwa mit Huda Kattan, einer „weltweit angesehenen Influencerin“, wie der Sephora-Prospekt verrät. 2013 habe sie „ihre Kollektion falscher Wimpern auf den Markt“ gebracht. Seither „folgten viele weitere Produktneuheiten“. Als die in Dubai ansässige Markenfee den Laden durchschreitet, werden „Huda! Huda!“-Rufe laut. Auch von draußen dringt immer wieder Jubel ins Innere des Ladens, wo die VIP-Gäste derweil die Auslage mit Marken wie Dior, Birkenstock oder Too Faced studieren. Letztere wirbt mit dem eingängigen Slogan: „Better than Sex Mascara“.