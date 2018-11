Sephora-Deutschlandchefin im Interview 25 neue Läden: Das sind Sephoras Pläne in Deutschland

Wie viele Sephora-Standorte wollen Sie mittelfristig in Deutschland eröffnen?

Unser Ziel ist es, mit Sephora weiter zu wachsen und das Filialnetz auszubauen. In den kommenden zwei Jahren geht es darum, in den zehn bis fünfzehn größten deutschen Städten präsent zu sein - sowohl über weitere Standorte innerhalb von Warenhäusern, als auch über eigene Filialen. Konkret geht es zunächst um rund 25 Standorte in Deutschland in Metropolen wie Berlin, Hamburg, Köln und München. Das heißt aber nicht, dass danach Schluss ist.



Es gibt doch schon heute an jeder Ecke eine Filiale ihres Wettbewerbers Douglas. Gleichzeitig bieten die Drogerieketten dm und Rossmann immer mehr Kosmetikprodukte an und Onlinehändler wie Zalando drängen in den Markt. Sind die Claims nicht längst abgesteckt?

Es gibt sicherlich genug Wettbewerb im Kosmetikgeschäft. Aber wir sehen vor allem bei Serviceleistungen noch eine Nische. Sephora verkauft eben nicht nur Beauty-Produkte, sondern legt den Schwerpunkt in den Läden auf Beratung, unter anderem mit verschiedenen Servicestationen. Zudem gibt es viele Kosmetikbrands, die in Deutschland bislang nicht verfügbar waren. Das verschafft uns einen ganz anderen Zugang zum Markt.