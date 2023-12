Sharing Economy in der Outdoor-Branche „Wir wollen zirkuläre Geschäftsmodelle etablieren“

„Wir wollen zirkuläre Geschäftsmodelle etablieren“, sagt Benedikt Tröster von Vaude am Messestand. „Das bedeutet: Das Geschäft erweitern auf Nachhaltigkeit in allen Facetten.“ Dazu zählt auch das Verleihen. Vaude hat das Geschäft nicht erfunden. Aber in Deutschland gibt es kaum Hersteller in dieser Größenordnung (Umsatz: rund 150 Millionen Euro), die das Konzept anbieten. Wettbewerber Schöffel ist 2020 in Kooperation mit Intersport mit dem Verleih von Bekleidung gestartet, allerdings nur in Österreich und beschränkt auf Ski-Bekleidung. Bei Vaude ist der Miet-Service eine Weiterentwicklung des internen Ausrüstungsverleihs für Mitarbeiter. Aber auch die Camp- und Touren-Wochenenden, die das Unternehmen seit rund zehn Jahren regelmäßig anbietet, spielten eine Rolle: Zusammen mit unterschiedlichen Partnern veranstaltet Vaude für bis zu 50 Teilnehmer geführte Wochenend-Ausflüge in die Natur. Mal sind es Skitouren, mal Bergkletter- oder Mountainbike-Camps, mal Campingtrips. Die Teilnehmer dürfen sich während des Camps aus einem Pool an Vaude-Ausrüstung und -kleidung bedienen, um sie für das Wochenende zu testen.