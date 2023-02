Shop Apotheke „Da werden noch 600 Millionen Papier-Rezepte durch die Republik verschickt“

WirtschaftsWoche: Herr Feltens, seit gut zwanzig Jahren soll in Deutschland das E-Rezept eingeführt werden. Wieviel setzen Sie darauf, dass es im Laufe dieses Jahres tatsächlich klappt?

Stefan Feltens: Ich bin da durchaus zuversichtlich. Immerhin stellt in Deutschland inzwischen niemand mehr das E-Rezept grundsätzlich in Frage. Hierzulande – in den Regionen, wo bereits Modellprojekte starten konnten – sind mittlerweile rund eine Million E-Rezepte eingelöst worden. Dem stehen allerdings jährlich bis zu 600 Millionen Papierrezepte gegenüber. Nun hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach versprochen, dass die noch bestehenden Probleme bis Mitte des Jahres behoben sind und die Einführung bundesweit startet. Ich erwarte im Laufe des Jahres einen deutlichen Anstieg bei den E-Rezepten, gehe aber noch nicht von einer flächendeckenden Einführung zum 1. Juli aus.