Shopping Diese Online-Shops sind die Gewinner des Black Friday 2023

Zur Vorbereitung auf die heißen Shopping-Tage luden Smartphone-Nutzer in Deutschland in dieser „Black-Friday“-Woche zudem mehr Shopping-Apps herunter als je zuvor: Insgesamt 4,5 Millionen. Das zeigt eine Auswertung des Datendienstleisters data.ai, die der WirtschaftsWoche exklusiv vorliegt (siehe Grafik oben). Damit wurden in der vergangenen Woche zehn Prozent häufiger Shopping-Apps heruntergeladen als in einer durchschnittlichen Oktoberwoche und drei Prozent mehr als in einer durchschnittlichen Novemberwoche.