Shopping via Insta und FB Facebook taugt nicht zum Amazon-Killer

All das klinge zwar nach einem überzeugenden Konzept, für das es durchaus Bedarf im Markt gibt, sagt Becher. Eine direkte Gefahr für Amazons Geschäft sieht er in dem Vorstoß dennoch nicht. Dafür seien die Zielgruppen schlicht zu unterschiedlich. „Bei Amazon ist ein Großteil des Bestellvolumens suchgetrieben“, so Becher. Die Kunden würden auf der Seite gezielt nach Produkten fahnden. Durch die Angebotsvielfalt und die ausgefeilte Logistik, die eine schnelle Lieferung ermöglicht, verfüge Amazon über die entscheidenden Kompetenzen, um diese Nutzer weiterhin an sich zu binden. „Facebook kann in diesen Disziplinen kaum mithalten“, habe aber andererseits die Möglichkeit bei Impulskäufern erfolgreicher zu sein als Amazon. „Wenn das Konzept aufgeht, wird Facebook Shops zu einer Digitalversion des Schaufensterbummels, bei der die Kunden an ihren Lieblingsläden vorbeiflanieren und spontan zugreifen, wenn ihnen etwas gefällt“, so Bechler. Vor allem für Instagram sieht der Experte dafür Potenzial, sobald die großen Marken mitziehen. Die gezielten Bedarfseinkäufe würden davon aber kaum tangiert und dürften weiter vor allem bei Amazon stattfinden.