Shrinkflation im Snackregal Jetzt essen alle weniger Chips – ob sie wollen oder nicht

Gibt es diese Domino-Effekte auch in anderen Regalen?

Wir kennen den Effekt auch aus anderen Bereichen, zum Beispiel von Waschmittel. Das gibt es immer wieder. Das fängt zum Beispiel bei Persil sowie anderen Produkten von Henkel an, dann zieht Procter and Gamble mit Ariel nach. Aber bei den Chips ist es schon sehr stark auffallend, weil wir diesen Effekt in einer so kurzen Abfolge gesehen haben und weil er quer durch das ganze Regal geht. Es gibt vier oder fünf große Markenhersteller, die mit sehr ähnlichen Produkten das Regal befüllen und sich gegenseitig genau beäugen. Süßwaren und Schokolade sind auch oft betroffen, aber da gibt es eine größere Auswahl an unterschiedlichen Produkten. Deshalb ist hier ein Dominoeffekt nicht so sichtbar.