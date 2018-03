Sicherheit: Angriffe auf Bahn-Mitarbeiter nehmen zu

„Der Umgangston in der Gesellschaft wird rauer, das spüren unsere Mitarbeiter genauso wie die Polizei oder Feuerwehr“, bemerkte dazu der Leiter der Bahn-Konzernsicherheit, Hans-Hilmar Rischke. Zwei Drittel aller Delikte ereigneten sich nach Bahn-Angaben bei Fahrscheinkontrollen und bei der Durchsetzung des Hausrechts in Bahnhöfen. Die Bahn reagiere mit mehr Personal in den Ballungsräumen, entschiedenem Vorgehen gegen Störer, mehr Videoüberwachung und dem Einsatz von Körperkameras bei den Sicherheitskräften.