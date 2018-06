Sicherheit: Ladendiebstahl kostet den Einzelhandel Milliarden

Ladendiebstahl ist für den Handel weder ein neues noch ein rasant wachsendes Problem – dafür ein konstantes. Rund 0,32 Prozent ihres Umsatzes wendeten die Unternehmen in den vergangenen beiden Jahren je auf, um ihn zu verhindern. Das klingt wenig, bedeutet in absoluten Zahlen aber Gesamtkosten in Milliardenhöhe.