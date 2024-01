Signa-Gruppe Geglänzt hat nur die Fassade

Das funktionierte so lange wie die Immobilienpreise stiegen und Finanzlöcher im Zweifelsfall über neue Kredite gestopft werden konnten. Im Frühjahr 2022 aber war es damit eben schlagartig vorbei. Zahlreiche Immobiliengesellschaften setzten den Wert ihrer Gebäude nun herab. Sie fuhren Investitionen zurück, hielten ihr Geld zusammen. Nicht so Signa: Gemeinsam mit Partnern kaufte Benko im Sommer 2022 noch die britische Luxuskaufhauskette Selfridges samt Immobilien und setzte den Wert einiger Selfridges-Häuser dann zum Jahresende drastisch nach oben. In der Bilanz macht sich das zwar gut, aber Geld kommt so eben nicht in die Kasse.