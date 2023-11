Signa Holding Investor bestätigt Rückzug von Benko bei Signa

Neue Turbulenzen bei der milliardenschweren Signa Holding, zu der neben Prestige-Immobilien in Innenstädten auch die Warenhauskette Galeria gehört: Der Tiroler Immobilieninvestor Rene Benko steht nach Aussagen seines Mitgesellschafters Hans Peter Haselsteiner vor dem Rückzug aus seiner Holding. Der Baunternehmer und frühere Strabag-Chef Haselsteiner, der Anteile an Signa hält, sagte dem ORF Radio am Freitag, dass sich Benko zurückzieht und der deutsche Sanierungsexperte Arndt Geiwitz in führender Rolle einsteigt. Ein Sprecher Geiwitz' wollte die Angaben nicht bestätigen. Von einem Signa-Sprecher war keine Stellungnahme zu erhalten. Signa steht wie viele Immobilien-Unternehmen angesichts der rasant gestiegenen Zinsen unter Druck. Die Sporthandelstochter Signa Sports United (SSU) musste jüngst Insolvenz anmelden.