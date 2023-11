Signa Holding: Wiener Gericht eröffnet Signa-Insolvenz in Eigenverwaltung

Ob und wann weitere Signa-Gesellschaften in die Insolvenz rutschen, ist unklar. „Aus heutiger Sicht ist nicht seriös einschätzbar, ob weitere Gesellschaften der Signa-Gruppe einen Insolvenzantrag stellen werden und es zu einem Dominoeffekt kommen wird“, sagte Karl-Heinz Götze, der Chef des Bereiches Insolvenzen im KSV1870. Allein in Österreich gibt es 36 Signa-Beteiligungen. Am Donnerstag wird eine Anleihe der Tochter Signa Prime über rund 200 Millionen Euro fällig. Einem Insider zufolge versucht die Gesellschaft, in Gesprächen mit Investoren frisches Geld aufzutreiben. Es sei aber offen, ob dies gelingen werde.



