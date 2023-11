Signa-Insolvenz Benkover

Es ist der Anfang vom Ende einer der größten Immobiliengruppen Europas: Egal, ob Studentenbuden oder Luxusbauten, Kitas, Hotels, Bürotürme oder Warenhäuser – Benkos Signa-Gruppe hat in den vergangenen Jahren in fast alles investiert, was aus Beton werden kann. Der Wert aller Benko-Bauten soll sich nach früheren Angaben auf 27 Milliarden Euro summieren. Weitere Häuser für 25 Milliarden Euro werden entwickelt. In Hamburg will der Österreicher den Elbtower hochziehen, in New York das Chrysler Building sanieren und mitten in Wien ein alpenländisches Luxuswarenhaus im Stil des Berliner KaDeWe errichten. Jetzt aber steht das meiste still, während die Schockwellen sich langsam ausbreiten. Erst werden sie die Anteilseigner und Geldgeber erreichen, dann auch Politiker in Erklärungsnot bringen und Signas Handelsbeteiligungen in neue Turbulenzen stürzen – allen voran Galeria Karstadt Kaufhof, Deutschlands letzte große Warenhauskette.