Signa-Insolvenz trifft Immobilienmarkt „Das große Donnern wird noch kommen“

Das Problem: Der Immobilienmarkt steht ohnehin unter erheblichem Druck, seit die Zinsen und Baukosten steigen, während die Immobilienpreise fallen. Für Projektentwickler lohnt sich Bauen wegen mangelnder Rendite oft kaum noch und für Immobiliengesellschaften, die die Gebäude besitzen, verteuern sich tendenziell die Finanzierungskosten, während zugleich der Abschreibungsbedarf in den Bilanzen steigt. Die Folge: Kreditgeber werden unruhig und verlangen teils Nachbesicherungen, was für zusätzlichen Liquiditätsbedarf sorgt.



Was den Märkten vor allem zu schaffen mache, sei die Unsicherheit, sagt Christian Alpers, Immobilienexperte der Unternehmensberatung Falkensteg. „Steigen die Zinsen noch weiter an, oder geht es jetzt abwärts? Und wenn ja, wie weit?“ Ohne Antworten auf diese Fragen könne niemand kalkulieren, wie sich die Kosten entwickeln werden und ob sich ein Projekt am Ende überhaupt rechnet. „Das hemmt Investitionen“, kommentiert Alpers. Zumal viele, die über Geld verfügen, bislang lieber abwarten würden und sich sagen: „Das große Donnern wird noch kommen.“