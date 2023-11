Signa-Kollaps Wichtige deutsche Signa-Tochter geht in die Insolvenz

„It’s the End of the World as We Know It“, besang einst die US-Rockband R.E.M. die Apokalypse. Ein Song, der nun auch zum Niedergang des von René Benko gegründeten Immobilien- und Handelsimperiums Signa passt. Zumindest der Name stimmt: Mit der Signa Real Estate Management Germany GmbH – kurz: Signa REM – hat nach Informationen der WirtschaftsWoche eine zentrale deutsche Immobiliengesellschaft aus dem Benko-Reich Insolvenz angemeldet. Das bestätigten Insider der WirtschaftsWoche. Zuvor hatte der „Spiegel“ berichtet.