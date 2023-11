Signa-Krise Benko hat die Notärzte zu spät gerufen

Es hat schon viele Patriarchen erwischt: den Drogerieunternehmer Anton Schlecker, den Medienzar Leo Kirch, den Autofabrikant Carl Borgward, den Banker Iwan David Herstatt. Reiht sich nun auch René Benko, der österreichische Gründer der Handels- und Immobiliengruppe Signa in die Liste jener Unternehmer ein, die ein Imperium geschaffen – und es dann wieder verspielt haben? Noch hoffen sie in Österreich, dass sich Insolvenzanträge abwenden oder sogar zurückziehen lassen. Dass sich in buchstäblich letzter Sekunde ein Retter findet, der die Kerngesellschaften des Signa-Konglomerats über Wasser hält. Aber mit der Hoffnung ist es so eine Sache - und so laufen nach Informationen der WirtschaftsWoche parallel auch die Vorbereitungen für den Ernstfall.