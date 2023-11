Signa-Krise Der Abgang von René Benko ist nur ein erster Schritt

Die Signa-Gruppe ist in etwa so transparent wie ein Glas Milch. Sie besteht neben der Handelssparte im Kern aus den zwei Immobilienkonzernen Signa Prime und Signa Development. Darüber thront die Signa Holding. Immobilien werden teils über eine Vielzahl an Zwischengesellschaften gehalten. Interne Kredite und Managementgebühren machen die Struktur noch komplexer. Benko hat bei Signa zwar schon lange kein operatives Amt mehr inne, aber die Fäden liefen bislang weiter bei ihm zusammen. Er war lange Zeit der Einzige, der das Signa-Reich in Gänze überblickte. Eine gefährliche Abhängigkeit. Das zeigte sich, als das Vertrauen der Investoren und Finanzierer in René Benko schwand und der Niedergang rasch Fahrt aufnahm.