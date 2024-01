Signa-Krise Mehrere Kaufhof-Immobilienfirmen gehen in die Insolvenz

In den vergangenen Wochen hatten bereits die Signa-Kerngesellschaften in Österreich Insolvenz angemeldet. Benkos Firmennetzwerk ist wegen hoher Schulden ins Wanken geraten. Diese ließen sich nach dem Ende des Immobilienbooms nicht mehr so einfach refinanzieren wie zuvor. Zuletzt hatte die Signa Holding angekündigt, sich von wichtigen Immobilien-Beteiligungen wie dem Chrysler Building in New York zu trennen. Auch Anteile an den Zeitungen „Kurier“ und „Kronen Zeitung“ werden zum Verkauf gestellt.



Lesen Sie auch: Was nach der Signa-Krise von Galeria übrig bleibt