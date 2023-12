Signa-Krise René Benkos „Tafelsilber“ wird jetzt verkauft

Die angeschlagene Signa Holding des Tiroler Investors René Benko muss sich in ihrem Insolvenzverfahren von prestigeträchtigen Immobilienbeteiligungen wie dem Chrysler Building in New York trennen. „Für den beschleunigten Verkauf von Beteiligungen und Vermögen wurde ein Verwertungsplan in Gang gesetzt“, teilte Sanierungsverwalter Christof Stapf bei der ersten Gläubigerversammlung der Holding in Wien mit. Über kurz oder lang dürften auch etliche Signa-Gebäude in Deutschland auf den Markt kommen. So gehören Projekte wie der Hamburger Elbtower oder die Alte Akademie in München zum Immobilienfundus der Signa-Kerngesellschaft Signa Prime.