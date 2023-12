Signa-Krise Weitere Signa-Töchter melden in Berlin Insolvenz an

Die Holding soll nun einen strikten Sparkurs umsetzen und auf kostspielige Ausgaben verzichten. Die Gesellschaft trenne sich von einem Großteil ihrer 43 Beschäftigten, insbesondere dem Personal für Flüge, Sicherheit, Veranstaltungen, Geschäftsanbahnungen und Jagden, teilte der Sanierungsverwalter Christof Stapf am Dienstag in Wien mit. Jagen dient in Österreich in manchen Wirtschaftskreisen der Kontaktpflege zwischen Entscheidungsträgern und Geschäftspartnern.



Lesen Sie auch: Der nächste Akt im Galeria-Drama beginnt



„Der betreffende Teilbetrieb der Holding hat beträchtliche laufende Kosten verursacht“, so Stapf, der vorige Woche vom Wiener Handelsgericht bestellt worden war. Nicht zwingend erforderliche Vermögenswerte der Holding werden laut Stapf unverzüglich verwertet.