Signa-Pleite Käufer für das legendäre KaDeWe gesucht

Dem legendären Berliner Kaufhaus des Westens (KaDeWe) ist nicht anzusehen, wie prekär die Lage ist: Hunderte Besucher quetschen sich gleichzeitig durch das Erdgeschoss. Beim Bäcker in der Lebensmittelabteilung stehen die Kunden Schlange. So wie sonst auch. Dabei hat die Gesellschaft, die das KaDeWe, das Premiumkaufhaus Oberpollinger in München und das Alsterhaus in Hamburg betreibt, vor einigen Wochen Insolvenz angemeldet.