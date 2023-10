Signa Sports United René Benko trennt sich von unrentablen Tochterfirmen

Der Online-Sportartikelhändler Signa Sports United aus dem Imperium des österreichischen Investors René Benko kündigte am Montag einen Schrumpfkurs und die Schließung unrentabler Tochterfirmen an, um aus der Verlustzone zu kommen. Das Berliner Unternehmen will sich nach zwei Jahren außerdem von der New Yorker Börse zurückziehen.