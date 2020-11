Singles' Day 2020 So rüsten sich Nivea, Hugo Boss und der FC Bayern für die größte Rabattschlacht der Welt

„Rund um den Singles' Day sind Live-Shopping-Events mit so genannten KOL, also ‚Key Opinion Leader‘, die wichtigsten Verkaufstreiber“, erklärt Damian Maib. Er kennt die Besonderheiten des chinesischen Online-Markts. Der Gründer von Genuine German berät von Shanghai aus deutsche Unternehmen, die ihre Produkte auf den gigantischen chinesischen Onlineplattformen verkaufen wollen. Allerdings seien die Kosten für die Netzpromis stark gestiegen. „Neben einer Basisvergütung verlangen die Stars unter den Livestreamern teils bis zu 20 Prozent Umsatzbeteiligung“, sagt Maib.



Dennoch kommen Firmen kaum an den chinesischen Influencern vorbei. So will auch Haushaltswarenhersteller WMF „mit ausgewählten Aktionen und Angeboten am Singles‘ Day teilnehmen, begleitet von gezieltem Influencer-Marketing auf verschiedenen Plattformen“, teilt das Unternehmen mit. Vor allem „Elektrokleingeräte und die in Asien besonders beliebten „Made in Germany“ Produkte, wie beispielsweise Kochgeschirre“ sollen bei WMF in diesem Jahr für Umsatz sorgen. Auch für Wettbewerber Fissler – der setzt dieses Jahr derweil auf Schnellkochtöpfe, um 'das' E-Commerce-Festival in China zu befeuern.