Singles’ Day So rüsten sich Aldi, Lidl und Nivea für die größte Rabattschlacht der Welt

Die Zahlen klingen gigantisch: Mehr als 150.000 Rasierer wurden am 11. November 2017 verkauft, 100.000 Mikrowellen wechselten den Besitzer – und das innerhalb einer einzigen Stunde. Keine Frage, der Singles’ Day, das Shoppingspektakel, das in China alljährlich am 11. November stattfindet, versetzt das Land in einen kollektiven Kaufrausch. Viele Onlinehändler, allen voran die Plattformen des chinesischen Internetgiganten Alibaba, bieten ihre Waren mit kräftigen Rabatten an. Der Tag dient auch als Barometer für die Stimmung unter Chinas Konsumenten. Diesen Sonntag ist es wieder so weit, der 24-stündige Einkaufsmarathon startet – und auch für deutsche Unternehmen wird der Singles‘ Day immer wichtiger.