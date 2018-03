Sinkender Container-Umschlag: Wie das Bau-Chaos dem Hamburger Hafen schadet

Der Niedergang hat zahlreiche Gründe: So setzten die Reeder immer größere Schiffe ein und schließen sich in Bündnissen zusammenschließen – doch die Infrastruktur in Norddeutschland bleibt stehen. Die ersten Planungen für das neue Terminal im westlichen Hafen etwa stammen von Ende der 1990er-Jahre. Schon die Arbeiten an der Baugenehmigung für den Betreiber Eurogate zogen sich viele Jahre hin – unter anderem aus einem grotesken Grund: Einer der Sachbearbeiter wäre selbst als Anwohner von steigenden Lärmpegeln am Elbufer betroffen – und bearbeitete den Vorgang schlichtweg nicht.