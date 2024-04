Sixteen Pyro-Bikes nimmt Kinderfahrrad nach ADAC-Test vom Markt

So habe der Fahrradhersteller aus seiner Sicht die richtige Balance aus Sicherheitsgewinn durch den tiefen Schwerpunkt und dem potenziellen Risiko des geringeren Neigungswinkels gefunden. Deswegen habe Pyro-Bikes auch auf den Kettenkasten verzichtet: „Das Mehr an Sicherheit beim Einsatz im Gelände wiegt aus unserer Sicht das größere Risiko des fehlenden Kettenkastens beim 'Herumspielen am Rad' auf.“