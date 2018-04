Smyths Toys: Irischer Spielwarenhändler übernimmt deutsche Filialen von Toys ‚R‘ Us

KölnDer irische Spielwarenhändler Smyths Toys hat einen Vertrag zur Übernahme von Toys ‚R‘ Us in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH-Region) unterzeichnet. Er werde somit „aller Voraussicht nach“ der größte Händler für Spielwaren und Babyartikel in Europa, hieß es in einer Pressemitteilung von Toys ‚R‘ Us. Smyths Toys betreibt 110 Spielwarengeschäfte und Online-Shops in Irland und Großbritannien.