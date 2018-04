SNCF und Air France: Streiks legen verkehr in Frankreich lahm

Auch Fluggäste der Air France müssen sich in diesem Monat auf zahlreiche Streiks einstellen. Die Pilotengewerkschaften SNPL, Spaf und Alter kündigten am Sonntag an, die Arbeit am 10. und 11. April niederlegen zu wollen. Bereits bekannt war, dass das Cockpitpersonal in der neuen Woche am Dienstag (3. April) und Samstag (7. April) in den Ausstand treten will.