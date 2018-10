Sneaker personalisieren Adidas-Website blockt „schwul“ und „Muslim“

Diese Botschaften würde das Adidas-System der Webseite durchlassen. Liegt es an den zugefügten Wörtern Stop und No, die den Automatismus schlicht überfordern? Es scheint so, denn so mancher Begriff wird durch Ergänzungen davor oder dahinter plötzlich druckbar. So ist Putin is a gentleman oder Islam ist supercool möglich. Stop Christianity und Stop Buddhism gehen auch, was aber nur fair ist, denn Christianity und Buddhism allein gehen wie erwähnt ja auch durch die Zensur.