So tickt die Generation Z „Die Akzeptanz, irgendwo zu warten, geht gegen Null“

…die ihre neuen Produkte stets an einem festen Wochentag in begrenzter Stückzahl verkaufen…

…ja, das erzeugt Neugier und sorgt für Gesprächsthemen. Was dagegen nicht funktioniert, sind digitale Spielereien. Da gibt es viele Missverständnisse über diese Generation, die sich auch im Handel wiederfinden. Aus der Tatsache, dass diese Generation mit der Digitalisierung und den entsprechenden Tools aufgewachsen ist und sie ganz selbstverständlich nutzt, meinen manche Marken oder Einzelhändler, sie müssten jetzt ganz viele digitale Features im Laden anbieten. Und das stimmt einfach nicht: Gerade weil sie damit aufgewachsen sind, benutzen die Jugendlichen schlicht ihre eigenen Geräte. Man kann das sehr schön beobachten, wie der eine oder andere auf so einem Tablet im Laden herumtippt, und dann das Gerät sehr schnell wieder weglegt. Säulen, Stelen, Bildschirme, Tablets, soziale Spiegel, über die ich Bilder aus der Umkleidekabine versenden kann – damit beschäftigt sich doch im Laden niemand. Wenn ich ein Bild mit anderen teilen will, mache ich schnell ein Foto mit dem Smartphone und versende es. Stattdessen sind andere Dinge im Handel viel wichtiger.