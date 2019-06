So tickt die Generation Z „Die Akzeptanz, irgendwo zu warten, geht gegen Null“

Am weitesten sind da wohl die Sportartikler?

Ja, Nike etwa bietet das in seinem Nike Lab in New York an, aber auch Converse und Levi’s haben einen solchen Service. Bei diesen Marken sieht man auch, dass das von den Kunden geschätzt wird. Die Entwicklung geht hin zur Kleinserie, zu Kollaborationen mit Künstlern, zur Serie 1. Die Digitalisierung der Geschäftsprozesse hilft dabei, dass dies überhaupt möglich wird. Aktionen wie die 4D-Schuhe von Adidas oder die Adidas Made-for-Schuhe, die für bestimmte Städte wie London oder Paris gefertigt wurden, gehen ebenfalls in diese Richtung. Noch sind dies Leuchttürme, aber grundsätzlich zeigt das die Richtung an. Die Generation Z erwartet mehr Individualität, das Wissen darum, was dahintersteckt, und eine bessere Dienstleistung. Durch das Netz sind sie verwöhnt. Dort bekommen sie alles quasi sofort – die Akzeptanz, irgendwo zu warten, und sei es an der Kassenschlange, geht daher gegen Null. Der direkte Zugang zu einer Dienstleistung oder zu einem Produkt wird wohl Standard werden müssen.