Social Business Yunus-Partner Hans Reitz schließt sein Café Perfect Day

Mitten in der Wiesbadener Innenstadt bot das Café Perfect Day seit 2005 Kaffeespezialitäten aus Indien. Hans Reitz nannte das Café „mein Social Business“ und verwendete es als seine Eintrittskarte in die Welt von Unternehmern, die zugleich Gutes tun und Geld verdienen wollen. So teilte er sich regelmäßig mit Nobelpreisträger Muhamad Yunus beim selbst veranstalteten „Global Social Business Summit“ – zuletzt in Turin – die Bühne.



Doch ist das Wiesbadener Café seit Samstag permanent geschlossen. Auf Anfrage der WirtschaftsWoche nimmt Hans Reitz zur Geschäftsaufgabe seines Cafés nicht Stellung.