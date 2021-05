Social-Media Mit Instagram Geld verdienen: So werden Sie Influencer

Instagram entwickelte sich in den vergangenen Jahren zu einem der weitreichenstärksten Social-Media-Kanäle. Etwa eine Milliarde User nutzen die Plattform monatlich und rund 500 Millionen täglich. Damit macht die Plattform wie Facebook, Twitter und Co. die Vernetzung aller Benutzer rund um den Globus möglich. So sind aus zahlreichen Usern Influencer geworden, die über Instagram viel Geld verdienen. Sogar so viel, dass es der Hauptberuf geworden ist. Die Themen der Influencer sind dabei oft unterschiedlich, je nach Zielgruppe. Reisen, Essen, Beauty und Fitness sind die häufigsten Themen.