Softwarestörung: Kraftfahrtbundesamt – Rückruf bei Tesla wegen Ausfall des E-Call-Systems

Als Abhilfemaßnahme gilt eine Softwareaktualisierung des Herstellers. Betroffen sind die Autos des Baujahres 2022. Teslas Modell Y wird in einer neuen Fabrik in der Nähe von Berlin hergestellt, zudem in Fremont, Kalifornien, und in der Nähe von Shanghai. Das Kraftfahrtbundesamt kann einen Rückruf nur in Deutschland anordnen.